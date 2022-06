Mercato Napoli: Deulofeu è sempre più vicino!

Il Napoli si mette all’opera sul calciomercato, in vista di una campagna abbonamenti che comincerà con ogni probabilità a fine mese. Servono colpi per migliorare la rosa di Luciano Spalletti, che già ha dovuto perdere Insigne e sta per perdere Mertens. Ma servono colpi, anche per entusiasmare una piazza che contesta De Laurentiis ed è sempre più scettica sulle manovre di mercato del presidente

Arriva il dopo Mertens…

Gerard Deulofeu si avvia verso l’azzurro del Napoli. Spalletti è pronto a impiegarlo alle spalle dell’unica punta Osimhen. Il calciatore spagnolo ha dato priorità assoluta al Napoli. Giuntoli lo seguiva sin dai tempi del Watford e ha già un’intesa da siglare: contratto di 5 anni a 2 milioni più bonus facilmente raggiungibili, per toccare così quota 2.5. Ampiamente in linea con il tetto fissato dalla politica societaria.

Nella stagione appena conclusa si è messo in evidenza tra dribbling, scatti brucianti, gol e assist portando la società friulana a una salvezza assolutamente tranquilla, attirando proprio l’interesse del club azzurro.

