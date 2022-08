Mercato Napoli, “Destinato” ad andare…

Il mercato del Napoli, trova nei portieri, un problema ancora irrisolto. Con l’arrivo di Sirigu ed il probabile di Navas, sembra essere giunta ai titoli di coda, l’avventura napoletana, davvero poco fortunata rispetto alle attese, del portiere friulano Alex Meret

Ma la domanda da porsi però è un’ altra, dove potrebbe finire il secondo di Donnarumma in Nazionale? Chi scrive, crede nelle potenzialita’ del numero uno, ex Udinese, ma sicuramente, e questo è solo un pensiero personale, ha mostrato poca personalita’ nei momenti chiave, cioè dove lui, al momento delle critiche, non ha risposto da professionista, auto confermando con fatti e sul campo, cosa mai evidenziata, la sua titolarita’, nonche’,la storia contratto ne dà un segno tangibile di una debolezza strutturale sul piano squisitamente catteriale.

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione nel corso della trasmissione “Calciomercato, l’originale”:

“Dove può andare Meret a giocare? Resiste l’opzione Torino, perché il direttore sportivo Vagnati è un suo grande estimatore sin dai tempi della Spal. Ci sono tre-quattro partite prima della fine della sessione estiva del mercato e una certezza al momento c’è: Meret non resterà al Napoli per fare il terzo portiere”.

