Mercato Napoli: “Da Milano Son Sicuri, Se Koulibaly Rompe Con Adl, Andra’ Alla Juve”

Il noto quotidiano di Milano, Il Giornale, ha pubblicato, nella edizione odierna, una notizia di mercato che ha scosso non poco i supporters azzurri, che riguarda Kalidou Koulibaly. Ecco quanto comparso sulle pagine sportive de Il Giornale

“Allegri sa che il mercato è bugiardo, se si va verso la rottura la Juve c’è, e se è confermato che senza Kalidou il Napoli perde il 30 per cento delle sue potenzialità è altrettanto vero che chi se lo prende invece le acquista. I contatti con Ramadani sono datati da febbraio. Terza ipotesi, rinnovo di un anno per non perder

