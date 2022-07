Mercato Napoli, Colpo a centrocampo…

Il Mercato del Napoli vuole regalare un “sussulto“ in entrata ai tifosi azzurri, si prova a trattare il centrocampista ungherese Dominik Szoboszlai, del RB Lipsia e della nazionale ungherese

E quanto riportato, nella edizione odierna de Il Mattino, precisando che comunque tutto e legato all’ uscita del polacco Piotr Zielinsky, che sembra diretto verso il club inglese del Wast Ham.

“Nazionalità ungherese, centrocampista del Lipsia, Szoboszlai è il grande obiettivo per il centrocampo del Napoli, ma per aumentare il pressing sul giocatore serve prima monetizzare la vendita di Zielinski, che piace moltissimo al West Ham. Anche lo stesso Spalletti sarebbe ben felice di accoglierlo in azzurro. Certo, il Lipsia non è la più economica delle botteghe d’Europa, anzi, e per riuscire a strappare uno dei suoi gioielli bisognerà presentarsi con un’offerta da almeno 30 milioni di euro“

