Mercato Napoli: Clamoroso…esce Fabian Ruiz, ed entra Luis Alberto, con l’avallo di Ghoulam!

Come direbbe un noto giornalista un vero e proprio “bombone” potrebbe scuotere il mercato del Napoli, ed il “fautore” potrebbe essere proprio Maurizio Sarri. Infatti, sembra che tra lo Spagnolo ed il tecnico Toscano non sia scattata la cosiddetta scintilla che ne permettesse la convivenza e fare il bene della Lazio. Ora se si fanno due conti, il Napoli deve vedere Fabian Ruiz per non perderlo a zero l’ anno prossimo, la Lazio dovra’ gioco-forza, mandare altrove lo spagnolo, visto l’attrito per il poco utilizzo ed i rapporti poco idilliaci tra i due, Luis Alberto potrebbe andare a colmare la casella vuota che potrebbe lasciare Fabian Ruiz. Come? Fouzi Ghoulam, sembra infatti che il suo “mentore” Sarri, abbia chiesto alla societa’ esplicitamete l’Algerino, che con lui ha disputato campionati eccellenti, ed il Napoli sembrerebbe non osteggiare tale cessione, visto che comunque non ci sara’ rinnovo. Quindi perche’ non sfruttare il momento, e trattare con lo Spagnolo un possibile approdo alle “Falde del Vesuvio”, vista anche la situazione Fabian, in scadenza con il Napoli nel 2023, e non sembra ci sia voglia di rinnovo da parte dello Spagnolo al ribasso, poiche’ la politica societaria sara questa, e vi sono club come Barcellona e Real Madrid pronti ad accoglierlo a braccia aperte. Senza contare che in queste ore, la Lazio ha chiesto un ex azzurro, ora all’Everton, trattasi di Allan, prestito di sei mesi, ed il club inglese sembrerebbe orientato ad accettare l’offerta della Lazio. Quindi, se vogliamo dirla tutta, sarebbero tutti contenti, Sarri riavrebbe Allan e Ghoulam, sue vecchie conoscenze e utili alla causa Lazio, Fabian Ruiz ed il Napoli si lascerebbero civilmente e ben remunerati entrambi…resta Luis Alberto, cosa dire, il Vesuvio ti aspetta per vederti con quella casacca azzurra!

