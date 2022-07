Mercato Napoli: Carta d’Identità…aggiornata!

Il mercato del Napoli, dopo aver parlato di taglio degli ingaggi, quindi non rinnovando i contratti in scadenza di Insigne, Mertens, Ghoulam, Malcuit, e Ospina, si prepara a dare una “sforbiciata” anche alla carta d’identità, ringiovanendo, per quanto possibile, una squadra che sembra dover essere rivoluzionata, visto non solo le partenze gia’ avvenute, e quelle potenziali, che verranno

Si comincia dal Numero 1, Alex Meret (25 anni) ormai prossimo al rinnovo di contratto con il club di Adl, che riprende possesso della titolarità’, a lui sara’ affidata la difesa della porta azzurra, dopo il commiato di Ospina (34 anni), che lascia Napoli.,

E arrivato Mathias Olivera, uruguaiano di 24 anni, proveniente dal Getafe, con un mancino niente male, che prende il posto di Ghoulam(32 anni), anche lui a fine contratto con il Napoli…e chissà’, anche quello di Mario Rui?

Aggiungiamo, dopo il saluto e partenza di Insigne (31 anni), il giovane talento Georgiano, Kvinka Kvaratskhelia, 21 anni, a dire di tutta la critica, un predestinato, certo di entrare subito nel cuore dei tifosi azzurri

Si cerca ancora gioventù’, in giro per l’Italia, e per il Mondo, ad esempio, il sostituto di Mertens(35 anni) potrebbe essere Gerard Deulofeu(28 anni), che verrebbe di corsa a Napoli, oppure Antonin Barak del Verona (27 anni) (Se parte Fabian Ruiz), ed anche Facundo Medina, difensore argentino in forza al Lens (23 anni) (Se parte Koulibaly) e tanti altri ancora…

Tanti nomi, ma solo due arrivi, in realtà, se si parte così, resta inalterata la competitività del Napoli, ma sarà così’? Staremo a vedere, in attesa di capire se Fabian e Kalidou resteranno, oppure non li rivedremo piu!

