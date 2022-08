Mercato Napoli, “Carramba” …che sorpresa!

Il mercato del Napoli, come sempre del resto, vive sempre momenti di particolari sorprese, ma stavolta, per i tifosi azzurri, per dirlo nel gergo spagnolo, ci potrebbe essere proprio una vera “Carrambata”

Trattasi di Fabian Ruiz, che finora aveva rifiutato ogni tipo di possibilta’ di apertura al rinnovo con la societa’ azzurra, ma il Mattino, quotidiano partenopeo, nella sua edizione odierna, parla di un possibile disgelo tra le parti, con rinnovo, che sembrava ormai inaspettato, e clausola annessa nel nuovo potenziale contratto.

Ma perché questa repentina, quanto inaspettata marcia indietro dell’ entourage spagnolo? Si sa che i misteri del mercato sono infiniti e ricchi di sorprese ogni secondo, ma è anche chiaro che se ciò dovesse avvenire, garantirebbe serenita’ ad entrambe le parti, per affrontare il prossimo campionato.

Ma a pensar male, sembrerebbe piu’ un timore di “perdere un’ anno” relegato ai margini della squadra,la sopcieta’ puo’ decidere anche di adottare tale regola, visti i rifiuti dello spagnolo ad offerte estere, ricordando che lui avrebbe voluto tornare in Spagna , ma ne Real, quantomeno il Barcellona, hanno fatto sentire il loro interesse per acquisirne le prestazioni

Resta il fatto che secondo le parole pubblicate dal quotidiano partenopeo, nella edizione odierna, si apre uno spiraglio importante, per sbrogliare una matassa che si porta avanti da troppo tempo, e comunque parliamo di un ‘ calciatore che ha dimostrato, negli anni partenopei, che se sta’ bene, la differenza la fa e come

Vi riportiamo di seguito, cio’ che ha pubblicato il Mattino, nella sua edizione odierna, a proposito del potenziale rinnovo con clausola, di Fabian Ruiz

“Non un passaggio di poco conto, dopo le tensioni del fine settimana, con Giuntoli che ha ribadito la volontà di adottare il pugno di ferro nei confronti dello spagnolo nel caso in cui non si arrivi ad un prolungamento del contratto. Fabian vorrebbe tornare nella Liga, ma non ci sono offerte, solo il Manchester United ne ha presentato una. ma ritenuta troppo bassa dal Napoli. Ora si lavora sulla base di un quinquennale da 2,5 milioni .Probabilmente verra’ inserita una clausola, non alta, proprio come segnale di serenita’”

