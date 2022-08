Mercato Napoli, Arrivano in due…

Tra le priorità del Napoli c’è sicuramente l’acquisto di un nuovo centrocampista. Ne ha parlato il giornalista della redazione sportiva di SKY, Fabrizio Romano, sui social. Ecco quanto si legge su Twitter:

“Il Napoli sta lavorando per completare la trattativa di Tanguy Ndombele la prossima settimana. Accordo verbale con il Tottenham per un prestito con diritto di riscatto, dettagli ancora discussi con gli agenti. Il Napoli è ottimista anche per Keylor Navas”.

Il Napoli, nel corso della prossima settimana, potrebbe quindi annunciare una doppia operazione di calciomercato. Tanguy Ndombele, nelle intenzioni di Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis, dovrebbe il posto del centrocampista spagnolo Fabian Ruiz, calciatore che potrebbe approdare al Psg. Keylor Navas sarebbe invece destinato a diventare il nuovo portiere titolare degli azzurri con Salvatore Sirigu pronto a fargli da secondo. Di conseguenza Alex Meret è destinato ad andare via.

