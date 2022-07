Mercato Napoli: Arriva il quarto difensore…

Il Napoli ha chiuso per Leo Ostigard. Il difensore norvegese pronto a mettersi a disposizione della squadra di Spalletti non appena il club di De Laurentiis e il Brighton ne ufficializzeranno la cessione a titolo definitivo.

Il giocatore, in prestito al Genoa nel girone di ritorno dello scorso campionato, arriverà al Napoli a titolo definitivo. Al Brighton andranno cinque milioni più altri tre-quattro di bonus. Martedì lo scambio dei documenti, poi Ostigard sarà a Napoli per visite e firma.

Napoli, Ecco Ostigard, un Leone Norvegese per Spalletti

Leo Ostigard, ventidue anni e margini di miglioramento che sono facili da intuire, ha grande fisicità’, anche se non parliamo di un gigante, 184 centimetri, , è abile nell’anticipo e nel duello aereo anche sulle palle inattive, pecca invece in velocità. Il norvegese è abituato alla difesa a quattro, si è cimentato in questo sistema di gioco sia al Genoa che in Nazionale. Ostigard è un centrale di piede destro, formerebbe la coppia con Rrahmani sul centro-destra con Juan Jesus alternativa a Koulibaly, se resta in azzurro, sul centro-sinistra. Ricordiamo che lo scorso anno, ha militato tra le fila del Genoa, acquistato in prestito dal Brighton nel mercato di Gennaio, collezionando 14 presenze e 0 reti in Serie A.

