Mercato Napoli: Arriva dall’ Aston Villa la nuova scommessa

Mercato Napoli: Leander Dendoncker, si chiama cosi la nuova scommessa in casa Napoli prelevato dall’Aston Villa, in prestito con diritto di riscatto già fissato a 10 milioni. Oggi, il centrocampista effettuerà le visite mediche di rito a Villa Stewart, dopo di che sarà già a disposizione del tecnico Mazzarri in vista della gara di domenica contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Dendoncker diventa il quinto colpo della sessione di mercato di gennaio 2024 per il club azzurro, dopo Mazzocchi, Traorè, Ngonge e Popovic – quest’ultimo girato in prestito al Monza. Ma andiamo a conoscere meglio il nuovo centrocampista con il vizietto del gol

Mercato Napoli: Ecco chi è Leander Dendoncker

Calciatore classe 1995, nato in Belgio a Zonnebeke, ha iniziato il suo percorso calcistico nelle giovanili del K.S.V. Roeselare – squadra che attualmente gioca nella seconda divisione belga – dal 2003 al 2009

È stato l’Anderlecht, club della capitale dove si è formato completamente, fino a esordire in prima squadra nella Supercoppa del Belgio nel 2012, sostituendo Dennis Praet – noto in Italia per le esperienze con le maglie di Sampdoria e Torino – al minuto 83.

Da quel momento, l’ascesa è stata costante, con le sue prestazioni che hanno iniziato a farsi notare in tutta Europa. I Talent scout della Premier League si sono recati a Bruxelles per ammirare il talento di Dendoncker, ma è stato il Wolverhampton a portarlo in Inghilterra per 14 milioni nell’estate del 2018.

In Premier, ha mostrato elevate qualità, anche se all’inizio non c’era un buon feeling con Nuno Espirito Santo. Tuttavia, dopo una vittoria contro il Tottenham, è diventato un punto fisso nel 3-5-2 del tecnico portoghese.

Dopo quattro annate, si è trasferito all’Aston Villa per 15 milioni di euro, a settembre del 2022. Nel suo primo anno, ha esordito con Steven Gerrard sulla panchina, ma dopo undici incontri, l’ex fuoriclasse inglese è stato esonerato, e la guida tecnica è passata a Unai Emery.

Dotato di grande percezione tattica e buon dribbling, Dendoncker non ha problemi a rischiare la giocata, in quanto consapevole delle sue abilità. Il Napoli si è assicurato un giocatore di notevole esperienza, che può essere utile per far rifiatare Lobotka e ricoprire il ruolo di vice Anguissa. Considerando che Mazzarri ha adottato il 3-4-3, Dendoncker potrebbe essere sfruttato pure come braccetto difensivo.

Mercato Napoli: VIDEO Leander Dendoncker

