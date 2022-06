Mercato Napoli: Anguissa ha il “Mal di Pancia”, Ruiz e Ounas in attesa della…tribuna!

Il Mercato e sempre vivo in casa Napoli, ma soprattutto pieno di sorprese,come ad esempio, il caso Anguissa, riscattato dal Fulham, come promesso dal Napoli, ma sembrerebbe, che dopo le foto di gioia mostrate, di gioia, per il suo acquisto definitivo, si sia formato un alone di delusione in Frank, da renderlo inquieto nei confronti della societa’

E chiaro che si parla sempre di problemi prettamente economici, o meglio, vi e’ una somma in ballo, alla quale sia agente che giocatore , avrebbero rinunciato nel 2021,a fronte dell’impegno sulla parola, di un futuro riconoscimento.

In breve, il bonus che gli riconosceva il Fulham, credevate che fosse stato recuperato nel Napoli.Cosa ancora non accaduta, ma potrebbe a breve….Insomma il “Mal di pancia” puo’ venire anche cosi!.

ma non finisce mica qui, ci sono altri due sono inquieti nel Napoli, e cioe’ Ffabian Ruiz ed Ounas, entrambi in scadenza, rischiano di seguire le orme di Milik, e gustarsi il campionato prossimo dalle tribune del Maradona.

Si prospetta una stagione con i fiocchi per la casa De Laurentiis…speriamo solo, per il bene del Napoli, che questi “mal di pancia” vengano definitivamente debellati, e si possa parlare di calcio giocato con serenita’ visto che i conti comunque sono difficili da capire in quel di Castel Volturno.

