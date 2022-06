Mercato Napoli: Anche Ounas non vuol rinnovare

Il Napoli guarda al mercato, ma con occhio sempre vigile alle situazioni interne. Mentre prosegue la telenovela Koulibaly, gli azzurri potrebbero presto perdere un altro giocatore: Adam Ounas .

Il franco-algerino, che in stagione ha vestito la maglia azzurra 15 volte, sarebbe intenzionato a non rinnovare il contratto in scadenza nel 2023, portando il club partenopeo a trattare sin da questa finestra di mercato la sua cessione per evitare di perderlo il prossimo anno a zero. Sul classe 1996 ci sarebbero Monza e Torino secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport.

