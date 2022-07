Mercato Napoli: Anche lui può’ partire …

il mercato continua ad accendere le fantasie dei tifosi azzurri, se Politano, che apertamente chiese la cessione, anche per bocca del suo procuratore, vi e’ un altro calciatore, che in questo momento risulta essere infortunato, che sembra faccia parte del Napoli futuro, ma il suo stipendio, 4, 5 milioni l’anno, e le sirene inglesi fanno pensare il contrario. Sto parlando di Hirving Lozano, messicano che fin ora, a parte qualche infortunio di troppo, si e’ ben comportato in azzurro.

Spalletti ha grande fiducia e stima del chucky, il messicano, si è sempre espresso al meglio, quando chiamato in causa dal tecnico, sulla fascia destra, dimostrando le sue doti tecniche e siglando anche qualche gol, a volte anche determinanti ai fini del risultato

Ma sembra, il caso Ospina lo dimostra, che la parola del tecnico non abbia molta valenza nelle scelte tecniche, anche se , in questo caso, seppur contratto retroattivo, il Napoli farebbe un’eccezione, sul piano economico , per il solo Koulibaly, e lo stipendio del messicano, potrebbe essere causa di potenziale cessione, e quindi lasciare il Napoli.

Parliamo chiaramente, sono solo ipotesi, perché’ ad oggi il Napoli resta ancora competitivo, anche se perde Insigne, Mertens, Ospina e Ghoulam, e si speri si fermi qui l’emorragia, soprattutto per Koulibaly e Fabian Ruiz difficilmente sostituibili

Lozano resta, oppure va via? Bella domanda, per ora il messicano si sta curando l’infortunio alla spalla, ma la risposta arriverà’ solo il due settembre, quando si chiuderanno le porte del mercato, e tutto sara’ chiaro

Fino ad allora il presidente e stato chiaro, se l’offerta e giusta, saluto e ringrazio, e poi ne prendo un altro, sperando che chi arriva, sia una buona plusvalenza!

