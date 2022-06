Mercato: Mertens-Napoli, ancora 48 ore…

Ancora 48 ore. Le ultime, stando a quanto accaduto fino a ieri: cioè, il nulla. Nessuna novità, nessun movimento, nessuna telefonata e stavolta neanche una mail: tra il Napoli e Dries Mertens è calato il silenzio

Che in certi casi, trattandosi di una storia d’amore applicata al calcio (o viceversa), somiglia un po’ al prologo della fine. Precisazione dovuta: in tempi di mercato può succedere di tutto, davvero qualsiasi cosa fino all’ultimo istante utile, ma in questo momento i segnali sono pari a zero: Dries ha detto di voler restare anche dopo il fallimentare scambio di lettere elettroniche con la prima richiesta di ingaggio annuale ritenuta eccessiva dal club, aggiungendo però di non aver ricevuto proposte firmate De Laurentiis e dunque ricamando un assist del tipo: mi chiamate o no? Beh, fino a ieri non è successo. Sia chiaro: mai porre limiti alla Provvidenza. Mai.

Però in questa vicenda è forse anche il Napoli, cioè il presidente ad aspettare al sole della California un segnale e una vigorosa retromarcia economica: perché d’accordo i sentimenti, la reciproca gratitudine e la bellezza di una favola scritta con 148 colpi di piede d’autore, però il club ha la sua politica e Mertens ha appena compiuto 35 anni. Nel frattempo, in Belgio continuano a parlare dell’offerta dell’Anversa, e di contorno ci sono le prospettive esotiche: dal Messico ai Paesi arabi, passando per Bali.

