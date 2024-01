Mercato: Il Napoli pur di averlo cambia formula!

Il Mercato del Napoli sembra risultare molto attivo, con Mazzocchi ufficializzato ieri dal tweet di De Laurentiis, si attende ora l’annuncio di Lazar Samardzic, sembrano risolti i problemi sui diritti d’immagine, punta spedito sul difensore centrale dove gli occhi sono ormai puntati su Radu Dragusin del Genoa

La trattativa con il Genoa è ben avviata, tanto che il Corriere dello Sport oggi scrive che ci sarebbe anche un accordo di massima tra le parti

“La prima mossa è già stata programmata e Napoli e Genoa hanno avuto modo di parlare di Radu Dragusin (22 a febbraio), persino di pianificare un mezzo accordo che la partita di ieri sera a Bologna ha congelato. Gilardino aspetta Zanoli (23), originariamente dirottato nella Marassi rossoblù in prestito; ma le situazioni sono cambiate, Mazzarri ha chiesto esplicitamente un centrale (meglio se quello) e ora si può discutere su basi diverse.

Il Genoa valuta Dragusin una trentina di milioni di euro, consapevole che al Tottenham troppi scrupoli non se li facciano, però Adl guarda lontano, sa che con un ragazzo del genere si può garantire un bel futuro: Zanoli può finire nel «pacchetto», con una sua valutazione che abbassi il cash, e Gilardino potrebbe ritrovarsi in prestito anche Ostigard, che al «Ferraris» si è completato e che ambisce a spazi più ampi. «La società farà delle valutazioni ma non ha necessità di vendere e non si farà prendere per il collo da nessuno» ha detto ieri il presidente dei liguri, Zangrillo. Il procuratore di Dragusin è in Italia, oggi farà da ponte in questa trattativa che sta già consumando, e che va definita”.

Mercato, E’ Dragusin l’obiettivo per la difesa

Insomma si proverà in tutti i modi per portare alla corte di Mazzarri il forte difensore rumeno il quale, e vero che preferirebbe la Premier, ma certamente non disdegna la possibilità di approdare alla squadra partenopea, la quale spera che dopo aver convinto il Genoa, la formula sembra aver convinto la società ligure, riesca anche a far breccia sul calciatore, il quale servirebbe come il pane ad una retroguardia sembrata finora essere come il Burro sciolta in acqua calda, come a dire pensavo fossi corazza…invece ti sei squagliata!

