Mercato: Il Napoli ha pronto il Centrocampista!

Mercato sempre attivo in casa Napoli, dopo aver ingaggiato Mazzocchi, Traore’ e Ngonge, il club di Aurelio De Laurentiis è pronto a regalare il rinforzo di centrocampo a Walter Mazzarri. Infatti, secondo i maggiori quotidiani sportivi,Orel Mangala, in forza al Nottingham Forest, sembra essere il nome più caldo in questa fase di mercato e il rinforzo ideale per il centrocampo della compagine campana.

Si parla addirittura che il calciatore martedì,giorno di rientro da Riyad, potrebbe già risultare ingaggiato dal Napoli, e si spera con un trofeo in più da inserire in bacheca conquistato in finale di Supercoppa contro l’Inter di Simone Inzaghi. Sarebbero davvero due regaloni per i tifosi e tecnico!

Ecco quanto scrive l’edizione odierna del quotidiano milanese, La Gazzetta dello Sport, nello spazio riservato al calcio:

“Orel Mangala è vicino e può arrivare già da martedì. il Napoli dovrà cominciare a stringere e affondare. Ecco perché Mangala potrebbe arrivare subito, appena rientrati in Italia: col Nottingham c’è l’ok al prestito con diritto di riscatto, ora si lavora con gli agenti del giocatore per l’ingaggio. La distanza resta ampia ma c’è fiducia”

Mercato: Per il Corriere dello Sport c’è anche Lukic nel mirino!

Oltre a Mangala, il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, per il mercato azzurro, vista anche saltata la trattativa per Anthony Barak poiché’ manca l’accordo sulla formula di pagamento, come possibile sostituto circola anche il nome di Sasa’ Lukic, calciatore già conosciuto in Italia per aver vestito la maglia del Toro proprio ai tempi di Walter Mazzarri.

Vi riportiamo quanto apparso sulle pagine del quotidiano romano in merito ai movimenti di mercato in casa azzurra:

“Parallelamente, continua il lavoro a Riyad: è sempre De Laurentiis, il regista delle operazioni. È lui che tratta, dirige, decide, affonda. Dopo la frenata con la Fiorentina per Antonin Barak, centrocampista ceco di 29 anni che il ds Meluso stima sin dai tempi di Lecce, sono stati ravvivati i contatti con il Fulham per il serbo Sasa Lukic, 27 anni, ex Torino. Chiacchierata con il club inglese e con l’entourage, con una priorità: il Napoli vuole chiudere il colpo in prestito con diritto di riscatto“.

