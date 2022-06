Mercato Napoli: Il parere di Enrico Fedele

Il mercato del Napoli e in piena evoluzione, o meglio, si potrebbe definire una vera e propria rivoluzione. Infatti i giocatori chiave come Koulibaly e Fabian Ruiz, sembrano lontani dal rinnovo con il club azzurro

Sono tanti gli interrogativi, che creano non poca preoccupazione ai tifosi, a cominciare dal silenzio della societa’, rispetto al caos intorno a queste trattative, oltre che la mancanza di idee nell’ acquisire calciatori funzionali ad un’ progetto scudetto, il presidente lo affermava circa 10 gg fa’in conferenza stampa, se poi si depotenzia la squadra

E non solo i tifosi si fanno , ma tanti addetti ai lavori sono scettici, un esempio e’ il direttore Enrico Fedele, ex dirigente del Parma calcio, che ha affermato: “Koulibaly? Mi auguro che resti, e poi l’anno prossimo se ne vada. Se tu vuoi rinnovare i contratti sempre nell’ultimo anno, senza renderti conto che la politica non rende, devi capire che va cambiato qualcosa. Dal punto di vista finanziario il Napoli perderà un’altro giocatore a parametro zero come Insigne. Non bisogna fare programmi elettorali.“

Questo il parere espresso sulla situazione attuale del Napoli. Un parere personale, lo condivido con voi lettori, prima di tutto bisogna rasserenare l’ ambiente, poi attendere come la societa’ voglia gestire il rapporto con stampa e tifosi in questo frangente, assumendosi , come e’ giusto, le proprie responsabilta’ su una gestione contrattuale quanto meno, e non si offenda nessuno, da rivedere e possibilmente correggere.

