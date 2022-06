Mercato: Gattuso fa la “spesa” nel Napoli, tentazione Politano al Valencia

il Corriere del Mezzogiorno, nella edizione odierna, parla di un’ interesse del Valencia per Matteo Politano, offrendo 12 milioni di euro alla società di De Laurentiis, su precisa richiesta di Rino Gattuso, prossimo allenatore della società di Peter Lim. Se il Napoli dovesse accettare la proposta del club spagnolo, allora si aprirebbero le porte per l’ arrivo azzurro di Federico Bernardeschi, a parametro zero, dalla Juventus

