Mercato – Entro il 31 agosto arriverà un centrocampista

“Il mercato del Napoli è apparentemente fermo. Le operazioni in uscita potrebbero sbloccare alcuni movimenti. L’unica certezza è che al netto di tutto, entro il 31 agosto arriverà un mediano”.

Questo l’annuncio di Ciro Venerato a Kiss Kiss Napoli.

Il giornalista Rai ha poi aggiunto:

“Amrabat? Percentuale bassa, 5% solo. L’Atalanta ha ripreso i contatti. Youssouf? Piace, ma il Saint-Étienne rifiuta la formula del prestito con diritto, vuole l’obbligo. Zakaria? E’ il preferito ma non parte in prestito, ha chiesto 20 milioni anche alla Roma. Berge piace più di tutti dopo Zakaria, ma lo Sheffield non apre al prestito. Per entrambi diamo un 15%. Villar della Roma? Non è oggetto di interesse, ma da qui al 31 non escludo nulla. Quando la Roma lo cercava, anche il Napoli aveva fatto una chiacchierata”.

