Mercato e Girona: Conte, Il Suo “Segnale” Apparso Chiaro! Ultima amichevole disputata al Patini di Castel di Sangro, ritiro azzurro, che si chiude con una sconfitta, bruciante ma certamente purificatrice, contro gli spagnoli del Girona per 2 a 0.

Analizzando la gara, il risultato negativo può essere benefico per il Napoli, si capisce subito la differenza di preparazione tra le due formazioni. Ricordando che il Girona, lo scorso campionato ha conteso la Liga al Real e Barça! si mostra dinamico e pronto, anche in base a quelle che sono le dinamiche di preparazione oltre che un gruppo già amalgamato, concentrato verso la conquista di un risultato positivo gara di come se disputasse una gara di campionato ricorrendo anche a falli, puniti con il cartellino dal direttore di gara, impegnando non poco la retroguardia azzurra

Dall’ altra parte il Napoli, I carichi di lavoro certamente hanno pesato sulla prestazione di tanti, due gol regalati per errori di singoli, Meret colpevole certamente ma erano piazzati male coloro i quali dovevano ricever palla dal numero uno azzurro (Ma non sono ammessi tali scivoloni!) e di Kvara che per dare una mano, troppo innamorato della palla! regala l’azione del secondo gol spagnolo.

La cosa positiva però, forse poco notata, anche se la stanchezza ha fatto la differenza, la squadra è apparsa compatta nei reparti, con movimenti sugli esterni, in particolare sulla sinistra, dove Spinazzola si conferma al momento inamovibile con lo stesso Kvara che ha provato a rimettere in corsa il Napoli, mentre a mio modesto avviso bisogna dare il tempo a Rafa Marin e Buongiorno che saranno certamente utili alla causa azzurra, ma e altrettanto chiaro il segnale lanciato dal tecnico vista la formazione iniziale.

Mercato e Girona: Conte attende segnali dalla società

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. Dunque fuori Osimhen! Di Lorenzo braccetto di destra, Buongiorno a sinistra, Rrhamani centrale e Raspadori punta. Queste le novità del tecnico. La domanda è, questo è il Napoli disegnato da Conte? A nostro avviso no, e probabilmente il segnale e diretto proprio a ritardi della società sul mercato.

La fase di stallo del club e incontrovertibile! Il gioco di Conte non può prescindere da una punta, Manna aveva asserito che Osimhen e ancora del Napoli! ma anche ieri non era neanche in panchina! La trattiva con il Psg e ferma, stesso dicasi con Arsenal e Chelsea, mentre il tecnico del Salento attende Lukaku ed e “costretto” a trasformare Raspadori in un ruolo a lui non congeniale! Come lo stesso Di Lorenzo, che non vediamo braccetto di destra al momento, ma probabilmente più idoneo a ricoprire il ruolo di esterno coperto al momento dallo sfortunato Mazzocchi. Non tralasciando la vicenda Hermoso, oltre che gli esuberi ancora presenti in rosa e che certamente dovranno trovare posto altrove per far spazio a possibili arrivi voluti dal tecnico (Brescianini, Gilmour, David Neres, Lukaku e forse un difensore)

Il tecnico nel frattempo attende gli acquisti per completare la rosa, a sua immagine e somiglianza! La società nicchia desiderosa di rimpinguare le casse che, a questo punto, quasi nessuno potrà fare, la serie A sembra al collasso e dall’ estero attendo gli eventi, resta da capire se entro il 31 agosto il Napoli sarà rinforzato come desidera il tecnico oppure si commetterà l’errore dello scorso anno, con la differenza che Conte ha già lanciato il primo out out…ad Adl!

Occorrono una punta centrale, un trequartista che sia da collante tra centrocampo ed attacco ed un tuttofascia sulla destra oltre ad un difensore di piede mancino…Nel frattempo continua la preparazione in quel di Castel di Sangro, con la Coppa Italia alle porte ed un Napoli ancora incompleto che aspetta la chiusura del cerchio. Conte chiama, ma Adl non risponde!

https://www.persemprenapoli.it