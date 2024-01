Mercato dormiente e Figuraccia Osimhen, Firmato De Laurentiis!

Mercato Napoli giorno11°esimo, la puntata Samardzic, che a dire di tutti, risultava essere già in aereo con atterraggio presso l’Hotel Serapide di Pozzuoli, dove è attualmente reclusa in via punitiva, con tutti gli accordi raggiunti. Ma improvvisamente viene bloccato il volo, sembra infatti che De Zerbi, dalla lontana Inghilterra, voglia fare lo sgambetto al povero ed innocente presidente azzurro e strappargli il gioiello tanto desiderato dalle mani.

Ora si è in trepida attesa per capire cosa deciderà il calciatore Serbo, accetterà Napoli, come pubblicizzato da tutti in questi giorni non vedendo l’ora di vestire questa maglia, oppure il mister del Brighton riuscirà a sbarcarlo in Inghilterra? Lo sapremo nella prossima puntata…

Si potrebbe raccontare cosi questa finestra di mercato, dove il Napoli viene definito attivo, con tanti nomi che circolano ma nessuna voglia di spendere ed investire seriamente su calciatori funzionali e soprattutto che possano cambiare il corso dell’attuale situazione interna formatasi in questi disastrosi ed annunciati sei mesi di malagestione!

Oggi, giovedì 11 gennaio, si lancia la monetina e si fa testa o croce, senza però rendersi conto che sabato c’è la Salernitana al Maradona, e domenica si parte per Doha dove si deve disputare una Supercoppa da Campioni d’ Italia, in assenza di Squadra e Società, tuttora latitanti

Mercato Disastroso? Osimhen fa di Peggio!

Un quadro certamente non piacevole, ma reale anche alla vista di chi non vuol vedere, e se per Samardzic siamo diventati La Beautiful napoletana, Victor Osimhen, che non è nuovo a tali comportamenti,mostra probabilmente la sua personalità protuberante, rispondendo sui social, con arroganti insulti, al manager di Kvara, reo di aver detto che lui ha firmato il rinnovo ma è già in Arabia! Probabile che il Nigeriano, nella sua reazione delinquenziale, abbia fatto già l’abitudine a tale aria, dove i diritti sono calpestati dalla massa petrolifera degli sceicchi! Quando i soldi danno alla testa, la reazione e sempre la stessa!

Mi chiedo però, Osi e Kvara lo scorso anno e questo corrente, erano compagni di squadra e forse anche amici, in campo lottavano e vincevano l’uno per l’altro, ed ora? Non sarebbe stato più logico se si fossero chiamati i due e avessero chiarito l’increscioso episodio? Non vorrei essere nei panni di Mazzarri, il quale in questo marasma, difficilmente potrà trovare la quadra se non arriva la figura giusta! E Faccia attenzione che a breve potrebbe perdere un’altro pezzo, visto che l’amico di Adl, Mario Giuffredi, procuratore di Di Lorenzo, Politano, Mario Rui e Gaetano, volerà in Arabia, quindi o si fa il rinnovo oppure…si godrà anche lui i petroldollari Arabi!

Quando il manico non c’è …la “scopa” è inutile!

Ma Moggi come avrebbe agito con questa situazione? Oppure il grande Italo Allodi? Senza dimenticare il caro Giuntoli, che aveva detto in tempi non sospetti “Fin quando ci sarà De Laurentiis potete dormire sogni tranquilli…” Personalmente la vedo piùcome la previsione di San Filippo Neri che esclamò, una volta cacciato dalla città, “E qui fu Napoli” …Mah!

Ricapitolando, un mercato ancora povero in entrata, con idee approssimative e senza concretezza, Simen che mette in cattiva luce sé stesso e l’immagine del club, la squadra in ritiro punitivo vista la classifica e l’assenza di dignità personale e carenza palese di rispetto nei confronti di chi li sostiene on ogni dove, mostra la cartolina di una Società, gestita a conduzione familiare e di natura Patriarcale, che silentemente e avulsa da tutto ciò che sta accadendo intorno. La vogliamo definire una gestione sana? Come si dice, contenti voi contenti tutti!

Sinceramente commentare ancora questo disastro gestionale, dopo uno scudetto vinto grazie a Spalletti e Giuntoli, questa è la verità! Risulta davvero difficile. Anche perché’ l’assenza patronale, oltre che l’impossibilità di lavorare del malcapitato Meluso, crea davvero orizzonti nebulosi, con crepe aperte, dove non si fa in tempo sanarne una, che se ne riapre subito un’altra! Cosa augurarsi? Una scossa! Tipo eredità, dove atterri un manager vero, che annunci il suo libero arbitrio all’ interno della società, con il presidente a godersi il sole sulle spiagge spagnole di Maiorca e Costa Del Sol…A te la linea Aurelio!

