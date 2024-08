Mercato: Conte Ecco David Neres…E Non Solo!

Mercato: Conte Ecco Neres…E non solo! Si smuove un po’ la fase di stallo in casa azzurra in chiave mercato. In una povera, quanto onestamente fin troppo lunga, campagna di trasferimenti, il nuovo Napoli targato Antonio Conte, dopo i colpi Spinazzola, Buongiorno e Rafa Marin, sembra essere ad un passo nel compiere il suo quarto acquisto in entrata. Si tratta del brasiliano, David Neres, in forza al Benfica. Classe 1997, mezzala di grande fantasia, bravo sui calci di punizione ed una spiccata propensione al gol.

il Napoli è pronto a versare nelle casse del club lusitano circa 25 milioni di euro, per assicurarsene le prestazioni e metterlo subito a disposizione del tecnico salentino Il quale e convinto di riuscire a plasmarlo in tempi rapidi, e riportarlo agli albori di quando si mostrò devastante ai tempi dell’Ajax, club che lo portò alla ribalta Europea, prima che il grave infortunio al ginocchio ne rallentasse la classe cristallina.

David Neres, voluto fortemente da Conte, andrebbe a completare una batteria d’ attacco, certamente di ottimo livello che comprende la compagnia di Kvara ed il tanto atteso Lukaku, voglioso di riabbracciare papà Conte, ma che la presenza di Osimhen, ancora in rosa, né frena l’arrivo in azzurro.

Mercato: Conte, non solo Neres, Manna ne ha pronti altri….

Il DS del Napoli, Giovanni Manna, dopo essersi assicurato il si di David Neres, il brasiliano vuole Napoli ma soprattutto essere allenato da Conte, è impegnato anche a piazzare i famosi esuberi che oggi sono presenti in azzurro. Il primo è stato Cajuste, in Premier al Brantford, il prossimo potrebbe essere Gianluca Gaetano, il quale era già promesso sposo del Parma, ma che ora sembra aver preso la direzione di Cagliari, per lui un ritorno visto che ha ben figurato lo scorso anno, dove anche il procuratore Giuffredi ha affermato “va a Cagliari oppure resta a Napoli”

Una volta ufficializzate le due uscite, saranno annunciate le entrate di Marco Brescianini, classe 2000, di proprietà del Frosinone, che arriva in prestito con obbligo di riscatto dai ciociari, le cui caratteristiche (piede sinistro, con un’altezza di 1,88 metri che gli consente di imporsi fisicamente contro gli avversari, buona tecnica di base, un giocatore completo e affidabile) sono quelle richieste dal tecnico Conte.

L’atro invece e Billy Gilmour, proveniente dal Brighton, classe 2001 nato in Scozia, Abile in dribbling, se vede una linea di passaggio la sfrutta o altrimenti tiene la sfera finché non pensa che ce ne sia una più efficiente, bravo nell’ intercettare i passaggi e nei contrasti anche se non in possesso di una statura non certo altissima, 170 cm!

Mercato: Conte, il dubbio portiere ed orfano della punta e del centrale di piede mancino…

Giunti al termine del ritiro di Castel di Sangro, oggi e domani allenamenti blindati al Patini per poi rientrare sabato sera, direttamente all Hotel Gli Dei di Pozzuoli in vista della prima uscita in Coppa Italia domenica sera contro il Modena al Maradona, Antonio Conte deve ancora far la conta dei calciatori sia in uscita che in entrata.

Il tecnico salentino, in una tranquillità di facciata, risulta ancora orfano della prima punta (Osimhen per ordini societari non gioca visto il periodo di mercato) cioè Lukaku, con in rosa Cheddira e Simeone prossimi ad accasarsi altrove, il primo ha molte richieste sia in Italia che all’ estero mentre per il secondo si prospetta un possibile ritorno al Genoa, quindi contro gli emiliani in Coppa Italia si vedrà probabilmente Giacomo Raspadori come punta centrale.

Ma anche il portiere Meret, tornato in discussione dopo il ko contro il Girona (tanti sondaggi ma non risultano richieste al momento per il portiere friulano) non fa dormire sogni tranquilli al tecnico, Kepa, Musso e soprattuto Szcezny i cercati, ma alla fine potrebbe prevalere il buon senso e confermare il numero uno.

In uscita anche Juan Jesus, Natan, e Ngonge, richiesti rispettivamente da Genoa, Empoli e Fiorentina. Tali potenziali cessioni, consentirebbero al Napoli di inserire in rosa un difensore centrale di piede mancino, usufruendo in casi estremi al famoso braccetto di sinistra ben interpretato in Coppa America da Olivera nell’ Uruguay del “El Loco” Bielsa.

La prossima settimana si presenta da porte girevoli in casa Napoli, in attesa abbia termine anche la telenovela Osimhen , ma siamo certi che fino al 30 agosto possa accadere davvero di tutto. Nel frattempo Coppa Italia domenica 11, e campionato, domenica 18, sono ormai alle porte…in un mercato di società povere e ricchi procuratori il sold-out del Maradona contro il Modena dimostra che i mercanti di pallone non hanno imparato davvero a rispettare la passione! Il calcio sta sbagliando direzione!

