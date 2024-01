Mercato: Buongiorno frena il Napoli, Alla finestra Milan e Bayern

Mercato: Alessandro Buongiorno, l’uomo del momento del calcio italiano ha una nuova pretendente. Tutte lo vogliono! Ed il Napoli si aggiunge alla lista che comprende Milan e Bayern Monaco che già si sono interessate al centrale del Torino. I difensori di livello sul mercato scarseggiano e il giocatore della Nazionale sta convincendo tutti, anche Spalletti che gli ha consegnato le chiavi della difesa azzurra

Gli azzurri sono alla ricerca di un sostituto di Kim, partito in estate con direzione Bayern Monaco. L’arrivo di Natan non ha risolto i problemi del reparto e quindi De Laurentiis sta scandagliando il mercato per un centrale d’affidamento. Persa la corsa con il Tottenham per Dragusin, ora si tenta l’inserimento per Buongiorno. Restano comunque valide le alternative rappresentate da Perez e Theate.

De Laurentiis è pronto a fare follie per Alessandro Buongiorno, un offerta al Torino per 25 milioni + il cartellino di Ostigard per superare la concorrenza del Milan. Ma per ora, la risposta di Cairo risulta essere negativa.

Mercato: Buongiorno titubante…Aurelio insistera’?

Resta anche da sottolineare che il giovane difensore della Nazionale, sembrerebbe molto piu ‘attirato della corte rossonera. Probabilmente le vicenda e l’ andamento post-scudetto non giocano a favore del club di De Laurentiis, creando piu’ di una perplessita’ nella mente del giovane difesore, aggiungi la corte serrata di Milan, ed in aggiunta, del Bayern Monaco, chiara la situazione?

Fatto sta che il ragazzo ha fiutato il momento positivo e sta pressando non poco la societa’ granata, ed andar via a fine torneo. Per allora Adl riuscira a convincere il difensore granata ad accasarsi alle falde del Vesuvio?

Nell’ attesa di un esito, si spera positivo, in Supercoppa, si butta un’ occhio al mercato, il tanto desiderato difensore centrale, ad oggi solo chiacchiere ma nessun affondo reale, mentre si e giunti al giorno 18 di gennaio A te la linea Adl!

