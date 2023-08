Mercato BOOM: “Piotr Zielinski in Arabia, fa posto a Gabri Veiga con il placet di Benitez…”

“La situazione di Piotr Zielinski è più definita di quella di Victor Osimhen: per il polacco, c’è in campo solo l’Arabia”. Come raccontato da Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato della redazione di Sky Sport, ai microfoni di Radio Marte, “il calciatore sembra molto più convinto di andare all’Al-Ahli. Il Napoli ha trovato il sostituto, Gabri Veiga, per il quale ha già fatto un’offerta. Piotr o parte o rinnova. Il Napoli non vuole tenerlo a scadenza”.

Marchetti ha poi aggiunto: “Accordo per Veiga? Se Zielinski parte, sì. Il Celta può anche tirare sul prezzo e chiedere la clausola da 40 milioni, ma fino ad un certo punto. La trattativa la si può impostare bene: gli spagnoli possono incassare una buona cifra ed il Napoli qualcosa può risparmiarlo. Si è partiti da una prima proposta da 30 milioni, il che vuol dire che ci si può avvicinare. L’allenatore del Celta Vigo, poi, è una vecchia conoscenza del Napoli: i rapporti con Rafa Benitez potrebbero aiutare a trovare l’intesa definitiva” ha concluso il cronista.

