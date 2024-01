Mercato Boom: Non solo Mangala’, anche il difensore…

Mercato Boom: Continua la fase di rinnovamento in casa Napoli: evidentemente il diktat dall’alto è quella di invertire la tendenza, e questo ormai sta avvenendo in maniera abbastanza evidente. Mazzocchi, Traore, Ngonge hanno tracciato la via, ora si vuol giustamente mano alla difesa.

Mercato Boom: Un Tris Belga in arrivo in casa Napoli!

il club azzurro sarebbe vicino alla conclusione di altri due colpi, uno per il centrocampo e un altro per la difesa ed uno per il centrocampo. E si tratterebbe di altri due belgi, dopo Cyril Ngonge. Per il difensore centrale, la prima scelta sembrerebbe Arthur Theate, ex del Bologna, con il quale De Laurentiis avrebbe già trovato l’accordo per un quadriennale a 2,5 milioni a stagione, ma il Rennes vuole 20 milioni per il cartellino

Per il centrocampo l’intesa ci sarebbe anche per Orel Mangala. Il 26enne centrocampista belga ha trovato un accordo col Napoli per 2 milioni di euro lordi, contro gli attuali 1,7 lordi percepiti al Nottingham Forest, con contratto a scadenza 2026. Il club azzurro vorrebbe un prestito oneroso con diritto di riscatto e in caso di mancato riscatto (20 milioni) gli azzurri pagherebbero un conguaglio da circa un milione.

Se come riportato nell’ edizione odierna di Tuttosport, il Napoli dovesse concretizzare le due trattative, formando il tris Belga, saremmo d’ avanti ad una vera e propria rifondazione annunciata con fatti alla mano, ma certamente con calciatori di qualità e che in prospettiva potranno dare un contributo elevato a far sì che la squadra possa finalmente tornare ad essere competitiva e lottare per le zone alte del torneo in corso…destinazione Champions!

In attesa di segnali societari di ufficialità, restiamo collegati con Riyad, dove domani sera, i ragazzi di Mazzarri hanno appuntamento con la finale di Supercoppa contro l’Inter di Simone Inzaghi. Chi vincerà? Solo il campo lo dira’. Ma se San Gennaro ci accompagnerà può’ anche darsi che…In bocca al lupo Walter!

