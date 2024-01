Mercato Boom: Arriva Traore’! Pronti altri tre colpi. I dettagli 

Hamed Junior Traore, 24 anni, sarà il primo acquisto di questa finestra invernale di mercato, ad annunciarlo e Ciro venerato, noto giornalista ed esperto di mercato, confermando anche altre novità in arrivo n casa Napoli:

“È la giornata del Napoli. In serata si assicura il prestito di Traorè. Trattativa in chiusura; pensieri e parole del suo nutrito entourage. Più cauti i dirigenti azzurri: attendono l’ok di Aurelio De Laurentiis.

Il presidente ha in pugno anche Perez. L’Udinese dopo i primi venti ha abbassato la guardia. Il calciatore si è promesso al Napoli. Resta nel limbo Samardzic: potrebbe chiudere la stagione in Friuli in attesa di tempi e offerte migliori”.

Insomma, sarà un week end all’insegna del Napoli, questo del mercato, ma non c’è solo questo, Maurizio Micheli, scouting della squadra azzurra, non partirà con la spedizione di Riad, destinazione Supercoppa, per procedere alla definizione degli affari ed eventualmente ad assecondare gli aspetti burocratici e quelli formali.

Diciamo anche che con il rientro di Adl dalla Spagna, ieri secondo il Corriere dello Sport, sia andato a Castel Volturno per salutare la Squadra, l’operatività del Napoli si sia svegliata, e chissà che questo restare a casa di Micheli non sia viatico di altre imminenti novità

Mercato, Sky annuncia nuovi arrivi in casa Napoli…

Secondo quanto riferito da SKY Sport gli azzurri stanno avanzando anche per assicurarsi il prestito di Orel Magnala, centrocampista di proprietà del Nottingham Forrest.

Inoltre il Napoli insisterà anche su Antonin Barak per il ruolo di centrocampista dopo che la prima offerta (500mila euro per il prestito e un diritto di riscatto fissato a 6) è stata rifiutata. Il giocatore piace particolarmente a Mauro Meluso che ha avuto modo di apprezzarlo durante la sua esperienza di direttore sportivo al Lecce. Il duttile centrocampista intriga anche Mazzarri che potrebbe schierarlo in più posizioni del campo

Mentre per il centrale di difesa, De Laurentiis sta trattando in prima persona con i Pozzo, come già annunciato dal giornalista Ciro Venerato, Perez si è già promesso al Napoli, ora si attendono sviluppi, ma sembrerebbe che il club di Dal si sia svegliato all’ improvviso e voglia accelerare chiudendo le trattive per poter mettere a disposizione di Mazzarri i nuovi arrivi quanto prima.

Segnaliamo anche che in uscita, il giovane Alessandro Zanoli andra’alla Salernitana, a confermarlo sono le parole di Gianluca di Marzio, esperto di mercato e giornalista di Sky

“Ormai è in dirittura d’arrivo l’operazione che porterà Alessandro Zanoli a Salerno. Sarà lui il sostituto di Mazzocchi, passato a inizio gennaio proprio al Napoli.

Un rinforzo importante per la Salernitana, che accoglie un giovane di grande talento e con diverse esperienze già alle spalle. La scorsa stagione, infatti, Zanoli ha giocato in prestito alla Sampdoria”,

