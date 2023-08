Mercato azzurro sempre piu’ attivo: “Gabri Veiga, manca poco alla chiusura!”

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa tra il Napoli e il Celta Vigo per Gabri Veiga, centrocampista degli spagnoli:

“Il Napoli può permettersi di rilanciare in tranquillità: è partito da ventotto milioni di euro, si è già spinto a trenta, ha saputo direttamente dal Celta che esiste il desiderio di concludere, pure per accontentare il fantasista, ma viene richiesto un ulteriore sforzo. Quaranta milioni di euro vengono ritenuti un prezzo lievemente esagerato, Adl sembra intenzionato a toccare (al massimo), quota trentacinque – e sarebbero trenta più bonus – e però intanto ha incassato il sì del ragazzo, ne ha colto l’entusiasmo per poter vivere la Champions ed ha intuito che un indizio stavolta può essere la prova sufficiente per andare all’assalto”.

