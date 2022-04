Mercato azzurro: Entra Kvaratskhelia, ed esce Osimhen!

Il Napoli si assicura, per bocca del proprio presidente , le prestazioni del Georgiano Khvinca Kvaratskhelia, 21 anni compiuti a Febbraio, e con un futuro tutto da scrivere, sicuramente in chiave prospettica un talento. Il calciatore e’ stato acquistato dalla Dinamo Batuni, per circa 15 milioni con contratto quinquennale.

Ma subito, e questo lo si intuisce nella lunga intervista rilasciata alla Radio Ufficiale, la porta d’uscita di Castel Volturno, si apre in uscita. Ed ecco che “la gazzella” Nigeriana sembra avere prenotato un biglietto di sola andata per l’Inghilterra, direzione Manchester United. E quanto comparso sul Quotidiano Repubblica, mnella edizione odierna dove si parla di cifre che vanno oltre i 100 milioni, il tutto alla probabile presenza di Adl con il mediatore della trattativa.

E chiaro che se le cifre sono queste, e Repubblica e nota per la sua serieta’ e professionalita’ sulle notizie, si deve per forza accettare, anche per lo stesso Osimhen, che puo’ senz’altro programmare un futuro di vittorie in un club di primo livello come il Manchester Utd.

Quindi una campagna acquisti che comincia bene per le casse del Napoli, anche se penso al fatto che il club fa la politica giovanile, e perdo il filo sui 23 anni di Osi, e poi ci si dovra’ occupare della sostituzione del Nigeriano, il che non e’ una cosa semplice, vista anche la lentezza burocratica con la quale il Napoli agisce per la firma dei contratti in entrata.

Ora pero’, non resta altpro che terminare la contesa di questo torneo, conquistando il trofeo tanto ambito dal Presidente De Laurentiis, ovvero sia il posto in Champions League. quindi si attendo gli eventi, nel frattempo, cerchiamo di volare bassi, e di non pensare a cio’ che si poteva, perche’ con l’avvento di nuovi investitori rossoneri, i giallorossi di Mourinho, l’Inter che vorra ‘ riprendersi cio’ che ha quasi perso quest’anno, ed il ritorno della vecchia signora, beh, trovo grande difficolta’ a pensare, che il presidente il prossimo anno, festeggi il suo “personalissimo scudetto” ! Staremo a vedere.

Diamo comunque il benvenuto a Kvataskhelia, augurandogli ogni successo in maglia azzurra, ricordando che proprio ieri, prima dell’ intervista al presidente, avevamo gia’ annunciato l’arrivo del calciatore Georgiano anticipando anche e eventuali tweet!. E probabilmente, prepariamoci a salutare Victor Osimhen, che a Manchester probabilmente, potra’ esprimere al meglio, tutto il suo bagaglio a disposizione.

