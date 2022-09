Mercato: Ambrosino al Como di Fabregas!

Grande colpo di mercato del Como in Serie B, dopo essersi assicurati Fabregas e Biselli, in una campagna acquisti faraonica, la società lariana prende anche uno dei migliori talenti in esplosione del calcio italiano. Giuseppe Ambrosino, bomber della Primavera del Napoli, nella passata stagione, è pronto a trasferirsi in Lombardia in prestito secco.

Il classe 2003 è pronto a spiccare il volo per questa nuova avventura nel calcio professionistico che gli consentirà di esplodere e proporsi a grandi livelli.

Cristiano Giuntoli nell’ ultimo giorno di mercato h,a lavorando senza soste per sistemare le ultime questioni, prima che chiudano i battenti in quel di Milano.

La società azzurra ha piazzato il calciatore procidano al Como, in Serie B. Secondo quanto riportato dall’emittente satellitare Sky Sport, il giocatore arriva in prestito secco dalla SSC Napoli. Nelle prossime ore, prima della chiusura della sessione estiva di calciomercato, sarà formalizzata l’operazione chiusa da Giuntoli nelle ultime ore di chiusura mercato.

Ambrosino alla corte di Fabregas…pensando al Napoli!

La speranza è che Ambrosino possa fare un percorso simile ad altri giocatori che sono stati mandati in giro a giocare, per poi fare ritorno al Napoli. Ovviamente quello più eclatante è il caso di Insigne, mandato prima a Foggia e poi a Pescara, prima della sua definitiva consacrazione con la maglia azzurra.

Ambrosino ha detto di essere innamorato del Napoli, ecco perché anche tra gli obiettivi dell’attaccante di Procida c’è quello di ritornare a giocare di nuovo da protagonista con la maglia azzurra.

