Mercato: 56-65-4, Giocate sulla ruota di…Roma!

Mercato che proprio non decolla in casa Napoli, da possibili ed addirittura già vestiti di azzurro, si è tornati alle voci ed accordi ancora non firmati. Il tempo però è tiranno, e siamo giunti al 10° giorno co una lunga lista della spesa ma manca la materia prima

È chiaro che le trattative vanno fatte in due, anche se la contrattuale lentezza del club azzurro, inopportuna certamente in questo caso, rende ancor più l’idea di come sia difficile ingaggiare un calciatore nel breve!

Aggiungiamo poi che sono ritornati in auge i famosi Diritti d’ immagine, non se ne capisce la valenza, ed ecco che tra Salernitana sabato, poi partenza per Doha per disputare la gara di Supercoppa con la Fiorentina (Sperando nella finale!), e si giunge al 25 gennaio, con il mercato che resta bello che concluso.

Mercato: Tanti i nomi e zero spesa!

I nomi che circolano son sempre gli stessi, ma la difficoltà e proprio nella modalità trattativa, mi chiedo, e vi chiedo, se il presidente parla con un altro presidente, senza incontrare l’agente del calciatore, oppure se lo incontra, parte l’embolo (se non si accetta la sua offerta addio!) e arrivederci…come si può sperare che si trovi un’accordo?

I vari Samardzic, Dragusin, Soumare’, Barak, Perez, Ngonge’, Martinez Quarta, non sono certamente nomi di livello internazionale, e se si trova difficolta’ anche ad ingaggiare questi calciatori, allora davvero si rischia di cadere e male quest’ anno. Certo il Napoli non deve farsi prendere dalla frenesia, ma non deve neanche lesinare capitali, che ne ha tanto, per rinforzare una squadra e consegnare a Mazzarri forze nuove per rimettere la barca in piedi!

Questa gestione cosi grottesca, per quanto concerne l’acquisizione di un calciatore, e figlia di una mentalita’, societaria patriarcale, dove manca la figura libera di operare senza intromissioni di sorta, con un budget a disposizione e la consapevolezza che ne risponderà sull’ eventuale scelta errata. In pratica, un Manager che si occupi in prima persona delle trattative, mentre altri si godono il sole della Spagna!

Mercato: La cabala regala il terno sulla ruota di…Roma!

Mi verrebbe da pensare alla cabala Napoletana, piazzando un terno da giocare sulla ruota di…Roma, a cominciare dal 56 ‘A caduta, dopo uno scudetto stravinto e meritato solo errori e poca organizzazione, in sei mesi solo autodistruzione, 65 ‘O chianto, questa squadra e società sono riusciti a dare dolore ad una tifoseria che era ancora con la testa a maggio, con occhi e cuore ricolmi di gioia per il traguardo tanto atteso, ed oggi invece derisi grazie ai propri beniamini ed una società ancora colpevolmente impreparata. Infine 4 ‘O porco, ogni riferimento a persona o cose e puramente casuale, lo si sottolinea nei film, ma e evidente che chi vuol ingrassare senza condividere, rischia poi di fare una caduta libera irreversibile

La realtà racconta di un mercato in difficoltà, di una squadra allo sbando, ed uno scudetto scucito senza neanche mostrare un po’ di dignità. Questo poteva essere l’anno della crescita, ma si sta rivelando l’anno della consapevolezza, cioè chi era convinto che da soli si può fare tutto, da ’allenatore a magazziniere, avrà certamente inteso che i film sono una cosa, mentre il calcio ne è un ‘ altra

Ora e tempo di acquistare senza più tergiversare, servono risposte concrete al momento gestionale rivelatosi fallimentare, bisogna immediatamente realizzare che occorrono forze fresche e motivate, capaci di risvegliare dal coma, una squadra ed una società, che non hanno saputo ancora gestire la vittoria! A te la linea Adl

