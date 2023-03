Mentre si fa il “gioco” del si e no, i tedeschi avvertono: “Verremo a fare i padroni anche a Napoli”.

Il Tar ha accolto il ricorso dell’Eintracht Francoforte che potrà avere i suoi tifosi a Napoli. Ma le intenzioni degli ultras non sembrano essere le migliori avvallando quindi la scelta presa in precedenza dal ministro italiano Piantedosi. Infatti stando a quanto riporta l’edizione odierna de Il Messaggero la situazione mercoledì potrebbe non essere delle migliori data la “minaccia” arrivata dagli ultras della squadra tedesca.

Alla Digos sarebbe arrivata infatti una frase che fa capire le intenzioni non benevole: “Verremo a fare i padroni anche a Napoli“. A seguire un estratto dell’articolo.

“A fronte dei 2600 tagliandi ospiti, se ne attendono in realtà 7/8 mila. Tra loro si mescoleranno i fedelissimi ultras dell’Atalanta, gemellati storici dell’Eintracht, accumunati dalla stessa fede politica (l’effige del “Che” stampata sugli striscioni e nel cuore) e mai amici dei napoletani. Potrebbero tentare l’acquisto dei biglietti per i tedeschi. Non basta. La Digos sta monitorando i tifosi serbi della Stella Rossa Belgrado che potrebbero arrivare a dare man forte ai “fratelli” azzurri”.

