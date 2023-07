Meluso Nuovo DS Azzurro, arriva dal giornalista di Ultimo Stadio la Frecciatina a Giuntoli: “Non ricordo, da bambino, quante ore impiegavo per andare allo stadio a tifare la mia squadra del cuore, e non ricordo neanche qual è…”

Mauro Meluso è il nuovo direttore sportivo del Napoli. E’ lui, dunque, l’erede di Cristiano Giuntoli, che si è accasato alla Juventus. Oggi è arrivato l’annuncio ufficiale da parte del presidente Aurelio De Laurentiis che, a dire il vero, ha spiazzato tutti visto che da qualche ora girava con insistenza il nome di Massara. Invece è arrivato l’ex ds di Lecce e Spezia che da tempo aveva la stima del produttore cinematografico visto l’ottimo lavoro svolto in Liguria con Vincenzo Italiano.

Sui social la battuta di Ferruccio Fiorito, giornalista e volto televisivo (è tra i protagonisti della trasmissione Ultimo Stadio), che è una chiara bordata a Cristiano Giuntoli e alle sue dichiarazioni dopo l’approdo sulla sponda bianconera di Torino: “Mauro Meluso, le prime parole del nuovo direttore sportivo del Napoli: non mi ricordo da bambino quante ore impiegavo per andare allo stadio a tifare la mia squadra del cuore e non ricordo neanche qual è…”

