Meluso (ex ds Spezia): “Difficolta nate dopo l’addio annunciato d’Insigne”

L’ex ds dello Spezia, Mauro Meluso, ai microfoni di TMW Radio, analizza il momento del Napoli, e ne spiega il crollo del finale di torneo:

“Sarebbe soddisfacente anche solo la Champions, la differenza spesso la fanno i dettagli. Quando combatti per un obiettivo prestigioso come lo Scudetto deve andare tutto molto bene e così non è stato. Però il campionato è soddisfacente. Qualche situazione ha creato negatività, come l’addio di Insigne a parametro zero ufficializzato a campionato in corso, ma tutto sommato direi che la stagione è positiva“

