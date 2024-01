Meluso: Chiedo scusa ai nostri tifosi.

Il direttore sportivo del Napoli è l’unico a parlare, al termine della partita di Torino.

Brutta sconfitta per gli azzurri, che restano per oltre un’ora negli spogliatoi, con allenatore e dirigenti, per fare un punto della situazione.

Il momento è difficile, ai microfoni di DAZN, Meluso non cerca alibi per questa debacle partenopea:

“Siamo rimasti negli spogliatoi, in attesa che arrivasse il Mister. Chiediamo scusa ai nostri tifosi, che anche oggi erano numerosi, qui a Torino. La squadra è irriconoscibile, stiamo valutando di apportare dei correttivi, stiamo pensando di fare qualcosa. Gli infortuni e i giocatori assenti ci hanno condizionato nella partita di oggi, non è una giustificazione per la brutta partita fatta, ma sono considerazioni fatte per analizzare il momentaccio”

Dagli studi di DAZN, si chiede a Meluso se è previsto un ritiro nei prossimi giorni, il DS non esclude nulla:

“Domani ci riuniremo al centro sportivo, dopo prenderemo le decisioni”

Allenatore in discussione?

“Mazzarri gode della totale fiducia, da parte della società e della squadra”

Anche i giocatori sul banco degli imputati, Meluso non si nasconde:

“Sicuramente sul piano delle prestazioni, rispetto all’anno precedente, evidentemente siamo deficitari. Credo che al momento negativo si aggiungono altre negatività. Bastava concretizzare le occasioni create nel primo tempo, per cambiare la partita. Anche l’espulsione di Mazzocchi, per eccesso di agonismo, sono tutte situazioni che ci girano contro. Nessuna giustificazione, le scuse sono perché non possiamo andare avanti così. Anche chi va in campo è giusto, che si prenda le proprie responsabilità”

Sono previsti anche dei cambiamenti tattici?

“Oggi abbiamo parlato di altro. Contenuti non ne posso rivelare, ma si parlava di apportare correttivi su altri aspetti, non tattici”

Di cose da correggere ce ne sono veramente tante, in un Napoli, che rischia fortemente, di non rientrare tra le prime quattro, in questa stagione. Difficile individuare il come, ma gli uomini di Mazzari, devono in qualsiasi modo ripartire.

