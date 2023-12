Meluso: “Arbitro in giornata infelice”

Meluso: Arbitro in una giornata infelice.

Non parla nessuno in casa Napoli, dopo un’altra pesante sconfitta casalinga, tranne il suo direttore sportivo.

Ai microfoni di DAZN, il diesse azzurro ha un’idea precisa sulla partita:

“Mazzarri ha preferito non venire, per evitare dichiarazioni che potessero creare qualche problema. Siamo molto scontenti, crediamo che l’arbitro Massa e il VAR siano incappati in una giornataccia. Può capitare a tutti di trovare una giornata infelice. Il primo gol che ci ha dato una mazzata a livello psicologico, era fortemente viziato da un fallo su Lobotka evidente. Il secondo episodio che ci vede fortemente penalizzati è il rigore su Osimhen. Sono stato calciatore, quando ti prendono il tendine d’Achille vai giù, perdi la coordinazione e l’appoggio. Non siamo complottisti, non pensiamo che non ci siano altri motivi, se non una cattiva giornata. Va sottolineato perché prendere il primo gol, ci ha condizionato tutta la partita”

Questa la lettura di Meluso sulla gara, sulle motivazioni che hanno portato il Napoli alla sconfitta contro l’Inter. Negli studi di DAZN non c’è accordo totale, ci sono dubbi sulla prima rete, non così evidente il fallo da rigore su Osimhen, per Marelli e gli ospiti in studio.

Meluso però resta della sua idea:

“Io ho visto un contatto netto sul piede d’appoggio. È evidente che poi Osimhen perda l’equilibrio. Il Var doveva intervenire. Non voglio creare alibi, la squadra ha dato il massimo, l’Inter è una grande squadra, il gol di Chalanoglou al di là del fallo è una rete di grande fattura. Non meritavamo una mortificazione così”

Questi gli episodi, che secondo il dirigente partenopeo hanno condizionato, l’esito dell’incontro:

“Un rigore così non dato, andava almeno rivisto al monitor. Io sono di quest’idea, quando giochi contro grandi squadre, una disparità così è determinante. Ci sono momenti della partita, quello era un episodio topico della gara. Al contrario se ne sarebbe parlato molto. Oggi ci sentiamo penalizzati, la squadra ha messo l’anima. Stiamo trovando con Mazzarri un equilibrio, che avevamo perso”

La legge così Meluso, la sconfitta della sua squadra, gara condizionata dagli errori di Massa. Il Napoli però non vince al Maradona da fine Settembre, non può essere solo un caso.

