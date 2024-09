“Meglio pecore che camorristi”, non si placa l’atmosfera di Cagliari.

Dopo gli scontri avvenuti durante la gara tra Cagliari e Napoli, che hanno portato la sospensione della partita per sette minuti, continuano gli scontri verbali, da parte sarda.

A gettare benzina sul fuoco, però, non un gruppo di Ultras, ma una giornalista collaboratrice per L’Unione sarda. Stefania La Penna, questo il suo nome, attraverso il proprio account ha twittato, diversi messaggi, chiaramente di matrice discriminatoria territoriale.

“Ma chi se ne frega della sconfitta, l’importante è che noi non siamo napoletani”

Questo uno dei messaggi, aberranti apparsi sul profilo della “giornalista”, ma non l’unico:

“Vai a mangiare le bufale” ; “Avete aggredito la Curva Sud, piena di gente tranquilla, lanciando petardi, vergognatevi”

E poi ancora:

“Meglio pecore che camorristi”, “A Napoli spero che i nostri rispondano con uno striscione, altrettanto goliardico: A caccia di camorristi”

Dulcis in fundo, pubblica la foto di 2 persone su un motorino, con 2 bambini, aggiungendo Voi siete questo.

E per chiudere in bellezza, un ulteriore messaggio, successivamente eliminato: “Siete monnezza da quando siete nati, camorristi”

Questo è quanto, tanto per distendere gli animi. Un fatto a dir poco gravissimo, con l’aggravante che la protagonista sia un addetto alla comunicazione. Mi auguro che l’ordine dei giornalisti della Sardegna, prenda provvedimenti, gli stessi che prenderà il giudice sportivo, verso le tifoserie responsabili. L’unica nota positiva, di quei squallidi minuti di follia, l’hanno realizzata le TV, che non hanno inquadrato quanto stava avvenendo. Ma per evitare il ripetersi di talune situazioni, occorrono interventi seri, anche per chi il giorno dopo, a mente fredda, continua a lanciare petardi, ancora più pericolosi, come quelli verbali.