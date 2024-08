McTominay pronto per Napoli.

Potrebbe arrivare già oggi, nella capitale campana, il centrocampista del Manchester United.

Secondo quanto riportato da Skysport, le società hanno trovato l’accordo, per 30,5 milioni di euro (25 più bonus). Mancano da stabilire le commissioni per gli agenti dello scozzese, più una buona uscita, che McTominay aspetta dallo United.

Sistemate queste ultime cose, il giocatore può raggiungere Antonio Conte e i suoi nuovi compagni, già nelle prossime ore. Alla società inglese, verrà riconosciuta una percentuale, su un’eventuale futura rivendita.

Nelle prime tre partite della stagione, McTominay ha giocato solo ’49 tra Premier e Championship, segno evidente di una partenza imminente.

Con il suo arrivo e quello di Gilmour, anch’esso in chiusura, il centrocampo del Napoli 2024-2025 è fatto.

Negli ultimi giorni di mercato, resta solo da risolvere la questione Osimhen, con Lukaku che già domani dovrebbe effettuare le visite mediche a Villa Stuart.

Per il nigeriano invece, resta in piedi l’ipotesi parigina, ma si arriverà alle ultime ore del 30 Agosto. Colpi di scena, in questa fase, sono sempre dietro l’angolo, ma il quadro azzurro, sembra ormai aver trovato i suoi colori definitivi.