McTominay nessun allarme.

Si erano diffuse notizie, nella mattinata della giornata odierna, di uno stop, per affaticamento muscolare, per lo scozzese Scott McTominay.

Visto il periodo costellato da infortuni, a Napoli, era scattato un certo allarmismo.

Durante la trasmissione di Radio Marte, l’inviato da Castel Volturno ha fatto, però, il punto della situazione:

“Diciamolo subito, a noi non risultano infortuni o altro, per McTominay. Durante la settimana è normale, gestire quei calciatori, che hanno accumulato più fatica, rispetto ad altri. Nessun allarme in vista della prossima gara, contro la Fiorentina. Nel pomeriggio ci sarà l’allenamento, Conte in mediana proverà chi affiancare a Lobotka e McTominay, che non risulta essere in dubbio, per Domenica”

Tutto prontamente rientrato, dunque, con la possibilità di rivedere il 3-5-2 , anche contro i viola.

Tra i recuperati, per la sfida al Maradona, dovrebbe esserci anche Mazzocchi. Per quanto riguarda, invece, gli ultimi infortunati Neres e Anguissa, si punta alla trasferta di Venezia. Piano, piano, Antonio Conte, sta ritrovando tutti i titolari, per potersi giocare al meglio, le ultime undici partite.