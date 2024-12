McTominay: Amo Napoli e i suoi tifosi.

Il centrocampista scozzese è senza dubbio, la sorpresa migliore di questo inizio campionato. Antonio Conte da quando lo ha avuto a disposizione, non ha mai rinunciato al numero 8 azzurro, modificando anche il modulo tattico, pur di schierarlo tra i titolari.

Scott McTominay ha rilasciato un’intervista alla BBC Scotland, in cui racconta come si è subito integrato, nella realtà campana:

“Lasciare lo United è stata una decisione importante, ma per certi versi anche semplice. Ho visto i tifosi appassionati, l’allenatore e i giocatori, ho capito che Napoli era un’opportunità. L’ho colta senza voltarmi indietro, non ho impiegato molto tempo per decidere. Era ciò che volevo, non ho mai rimpianti nella mia vita, se mi metto qualcosa da fare in testa, la faccio e nulla mi può trattenere”

Infine conclude il suo intervento, professando tutto il suo attaccamento, verso la città:

“Amo Napoli e i suoi tifosi, adoro i compagni di squadra. È un piacere condividere ogni giorno con Billy Gilmour, piuttosto che vederlo solo in Scozia. Ci siamo aiutati molto a vicenda”

Una vera garanzia per Antonio Conte, soprattutto ora, che l’assenza forzata di Buongiorno, richiederà al centrocampo partenopeo, un lavoro di copertura, ancora maggiore.

Navigazione articoli