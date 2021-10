Mazzola sulla lotta scudetto: “Se non dovesse vincere l’Inter, tiferò per il Napoli”

Sandro Mazzola è stato uno dei simboli dell’Inter, prima da calciatore, poi in qualità di dirigente. Intervenendo ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, la bandiera nerazzurra ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla lotta scudetto: “Sarà un affare tra Napoli, Inter e Milan. E’ normale che dal canto mio, se non vincesse l’Inter il tricolore, tiferei per il Napoli...”.

Dall’alto dei suoi 116 gol in Serie A, appare evidente quanto Mazzola ne capisca di attaccanti e finalizzatori. Ecco cosa ne pensa di Osimhen, eletto dall’Associazione Italiana Calciatori come miglior giocatore del campionato per il mese di settembre: “Mi piace molto il suo modo di muoversi in campo. Si sacrifica tanto e dimostra di avere tanta voglia di emergere e mettersi a disposizione della squadra. Poi fa gol e questa è la cosa più importante“.

Oltre ad aver indossato la maglia dell’Italia in ben 70 occasioni, Mazzola ha commentato gli azzurri svariate volte in tv, affiancando il telecronista in qualità di “voce” tecnica. In quest’ottica, dunque, vanno interpretate le sue parole, all’indomani di Italia-Spagna: “Quando ho sentito i fischi all’inno della Spagna ho cambiato canale per qualche minuto. Donnarumma ieri giocava per l’Italia, non per il Psg. Quei fischi non li ho capiti e mi hanno dato fastidio...”.

A proposito di gesti poco urbani commessi sulle tribune. Questo il pensiero di Sandrino sul razzismo nel calcio: “Assurdo, il calcio va vissuto con gioia, sostenendo la propria squadra e non facendo gesti come quello subito da Koulibaly a Firenze. Questa gente va punita”

