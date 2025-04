Mazzocchi: “Manca poco, ma non è finita”

È uscito tra gli applausi del Maradona, l’esterno destro azzurro, dopo aver messo in campo, tutto quello che aveva. Bersagliato dalle critiche di qualche settimana fa, Pasquale Mazzocchi, al termine della gara ha parlato per Radio CrC, raccontando la sua serata:

“Mi sono goduto l’applauso del pubblico, ma solo in parte, ero concentrato sulla partita. Sapevamo quanto fossero importanti questi tre punti, sono felice di come abbiamo interpretato la gara. Anche se alla fine i crampi mi hanno fermato, sono uscito dal campo col sorriso. È stato bello ricevere quella standing ovation dalla gente”

Ha sostituito al meglio lo squalificato Di Lorenzo, non perdendo nemmeno un contrasto:

“Sono orgoglioso, ho basato tutta la mia carriera sull’aggressività, sul non mollare mai. Non è facile quando non giochi con continuità, ma io ho dato tutto, per me, per i miei compagni, per la città”

Infine un pensiero sulla corsa scudetto:

“Non mi interessa cosa fanno gli altri. Noi dobbiamo concentrarci sul nostro percorso. Dove siamo ora , ce lo siamo guadagnati sul campo, col sudore, giorno dopo giorno. Chi gioca e chi no, tutti spingono allo stesso modo. Manca poco, ma non è finita. Daremo tutto fino all’ultimo minuto”

Sei gare al termine, tre punti di distacco, il discorso scudetto è tutt’altro che chiuso. Il Napoli visto contro l’ Empoli, lascia ben sperare, per un finale di stagione, quanto mai avvincente.