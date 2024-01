Mazzocchi a Villa Stuart in attesa di nuovi arrivi

Pasquale Mazzocchi, terzino destro ma all’ occorrenza Jolly difensivo e non solo, può definirsi ormai il primo acquisto del Napoli targato Mazzarri. Infatti il tecnico di San Vincenzo ne ha avallato l’arrivo proprio per la sua duttilità tattica oltre che per l’impegno e dedizione in campo.

Manca ormai solo il tweet di Benvenuto, ed il giovane terzino coronerà il sogno di giocare nella squadra della sua città, ricordiamo che il ragazzo nasce nella periferia di Barra, ed a breve sarà anche a disposizione del mister a partire’ dalla gara contro il Torino che si disputerà domenica prossima in terra granata.

Il Napoli dunque sembra voler cambiar volto in questa finestra di mercato invernale, oltre che marcia, addirittura sembra che Adl voglia ancora pescare a Salerno, ed i rumori parlano di un forte interessamento per l’attaccante granata Bulanye Dia, anche se parliamo di giugno per quest’ ultimo, che lascia pensare ad uno spazio che verrà lasciato libero indovinate da chi?

L’interrogativo probabilmente non lascia dubbi, ma tornando al presente il Napoli e ‘ sempre alla ricerca del centrale, ma l’offerta presentata al Genoa per Dragusin (20 milioni più il cartellino di Ostigard) per ora è stata rispedita al mittente

Mazzocchi, Samardzic e….

Mazzocchi ci siamo, Samardzic entro venerdì, se il Napoli dovesse chiudere per il centrale difensivo del grifone, oppure Kiwior dell’Arsenal ed acquista un centrocampista con le caratteristiche di Anguissa, allora davvero la faccia verrebbe sbarbata.

A quel punto tutti gli alibi sarebbero spazzati via e probabilmente Mazzarri finalmente potrebbe esprimere le sue idee, visto che il passato già lo avevano cassato prima la società con scelte scellerate, poi il tecnico Rudi Garcia che ha rotto definitivamente le corde dello spogliatoio

I tifosi del Napoli quindi, sperano che da questo momento in poi, Villa Stuart possa essere viatico di belle notizie in entrata con i potenziali arrivi di Mazzocchi, Samardzic, Dragusin, oltre che immaginare un Nandez del Cagliari oppure un Ricci proprio del Torino senza dimenticare il Danese Pierre Hojbjerg del Tottenham e Fofana’ del Al-Nassar già conosciuto ad Udine

Sognare fa parte del calcio, ma ora non bisogna illudere ma attivarsi affinché i sogni diventino realtà, per ora si e fermi a Mazzocchi, ma e in arrivo la Befana, ed e’ ora di fare il regalo più bello al popolo partenopeo, una società che programmi progetti seri e forti, e non gettando al vento uno scudetto distruggendo il paese dei balocchi! …A te la Linea Aurelio

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati