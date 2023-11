Oggi parte il Mazzarri-bis. Primo assaggio di quello che sarà il suo Napoli, nell’attesa di capire se l’atteggiamento ricalcherà il solco positivo lasciato da Spalletti, piuttosto che i deludenti risultati di Rudi Garcia. Di fronte ci sarà un’Atalanta in cerca di riscatto, dopo aver conquistato un solo punto nelle ultime due partite, ma al “Gewiss Stadium” vanta la miglior difesa interna del torneo con soltanto due reti subite nelle prime 5 gare giocate. Dove la Dea ha conquistato la bellezza di 13 punti frutto di tre vittorie contro Monza (3-0), Cagliari (2-0) e Genoa (2-0), un pareggio con la Juventus (0-0) e una sconfitta con l’Inter (0-1).

A Bergamo sarà uno scontro diretto in chiave Champions. Il fatto che il Napoli in trasferta viaggi a una media di 2,33 gol segnati a partita, con 14 reti all’attivo e soltanto 4 al passivo, senza per altro avere ancora conosciuto la parola sconfitta (4 successi e 2 pareggi), si sovrappone al buon rendimento interno dei bergamaschi, che vantano la miglior difesa del campionato tra le mura amiche. Così da spingere gli esperti a pronosticare quote equilibrate: 888sport e Planetwin365 ad equiparare i segni «1» e «2», in lavagna a 2,63, mentre il pareggio oscilla tra 3,25 e 3,40.

Gol, Multigol e marcatori

Si preannuncia una gara aperta, in cui si affrontano il secondo e il quarto miglior attacco della Serie A, con il Napoli che nelle ultime sei partite contro i neroazzurri ha sempre realizzato almeno due gol: ipotesi Goal in vantaggio a 1,56 contro il 2,28 del No Goal, così come l’opzione Over è favorita in lavagna a 1,73 rispetto all’Under, fissato a 1,99. Mentre il Multigol 2-3 (esito centrato dall’Atalanta in 4 delle 5 gare disputate in casa) paga 1.97 su Snai e 1.98 su Sisal.

Sul fronte marcatori, Gianluca Scamacca, che esordito in Serie A nel 2017 con la maglia del Sassuolo proprio contro il Napoli, ha segnato tre gol negli ultimi due impegni di campionato in cui è partito titolare: la sua firma domani si gioca a 2,75. Segue Ademola Lookman a 3,25, stessa quota di Khvicha Kvaratskhelia. Se l’Atalanta ha la carta Scamacca, il Napoli può contare sull’altro centravanti della Nazionale, Giacomo Raspadori, offerto in quota a 3,55.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati