Mazzarri “Revolution” , Otto i cambi possibili in Coppa Italia

Walter Mazzarri si prepara alla gara contro il Frosinone in Coppa Italia, con un occhio anche a sabato sera in vista del “derby del Sole”, ed opta per un massiccio turnover, Potrebbero infatti essere 8 i cambi contro la squadra di Di Francesco questa sera per far rifiatare chi, finora, non si è mai fermato neanche per prendere un caffe di Starace!

Premettendo che la qualificazione agli ottavi della Coppa Nazionale è importantissima, se pensiamo che la vincente di Juve -Salernitana sarebbe il prossimo avversario degli azzurri, bisogna sottolineare che in una dinamica di stagione partita con l’handicap Garcia, esonerato a favore del tecnico di San Vincenzo, ed una campagna acquisti povera e poco funzionale a rinforzarne la rosa, fa capire quanto vincere sia fondamentale per dare ancora più convinzione ad un gruppo vulnerabile sotto il profilo squisitamente psicologico.

Mazzarri, una rivoluzione che va fatta!

Dopo l’importante vittoria in campionato contro il Cagliari, il Napoli di Walter Mazzarri è pronto a scendere di nuovo in campo per fare il suo esordio in Coppa Italia contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Il match andrà in scena allo Stadio Diego Armando Maradona e il fischio d’inizio alle ore 21

Massiccio turnover quindi che opererà il tecnico azzurro, a cominciare dal numero uno infatti tra i pali andrà Gollini. A sinistra Mario Rui potrebbe restare in panchina a scopo precauzionale in vista della sfida contro la Roma, al suo posto dovrebbe essere confermato Natan. A destra, invece, Zanoli potrebbe concedere una partita di riposo a Di Lorenzo. Istigar e Juan Jesus dovrebbero giocare in mezzo alla difesa.

A centrocampo spazio ai vari Gaetano, Causate e Demme. In attacco invece grande curiosità per vedere Lindstrom dal primo minuto. L’ex Eintracht Francoforte potrebbe avere minuti importanti dal primo minuto. Insieme a lui ci saranno Raspadori e Simeone

Dunque la Probabile formazione che schiererà Mazzarri questa sera potrebbe essere la seguente:NAPOLI (4-3-3): Gollini; Zanoli, Ostigard, Juan Jesus, Natan; Cajuste, Demme Gaetano; Lindstrom, Simeone, Raspadori

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati