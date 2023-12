Mazzarri pronto alla “carica” contro l’Inter

Archiviata la gara di Madrid, con Walter Mazzarri eroico febbricitante, il Napoli riparte e prepara la gara contro l’Inter di Simone Inzaghi in programma domenica sera al Maradona vero crocevia di una stagione che potrebbe davvero trovare la svolta positiva di un campionato, ripartito dalla vittoria di Bergamo contro l’Atalanta di Gasperini

La mano del tecnico livornese si è già vista e come, la gara vinta contro la Dea è stato il primo segnale di un’armonia ritrovata dal gruppo che si è mostrata nell’ abbraccio collettivo con il mister dopo il momentaneo 2-2 di Anguissa contro il Real, oltre a rivedere un gioco perduto nel semestre francese, dove si è rivisto il Napoli Campione d’ Italia

Mazzarri tra infortuni e correttivi, c’e’ ancora da lavorare…

Mazzarri riparte dal buono ritrovato. E’ necessario rivedere anche i propri errori, contro Atalanta e Real, dove vi è bisogno urgente di correttivi in vista della gara contro l’Inter, anche se tempo ed infortuni non consentono di massimizzarne celermente i miglioramenti.

Certamente la prima azione da compiere è recuperare la forma fisica. Il Napoli ricordiamolo basa molto sulla velocità ed il continuo movimento corale la sua forza e non avendo mostrato novanta minuti di ritmi altissimi, come nel girone d’ andata Sgallettano per intenderci, ecco che come si abbassa il tono, gli azzurri soffrono e non poco.

La seconda è la registrazione della fase difensiva. Si scopre adesso l’importanza di Kim tra difesa e centrocampo, dove Rrhamini, Jesus e Natan messi insieme non ne colmano il vuoto, anzi mostrano palesi limiti soprattutto nel Kosovaro ed il Brasiliano, che non riescono a dare tranquillità ad un reparto granitico solo un anno prima ma con un Kim certamente non sostituito adeguatamente in chiave mercato

Infine la mancanza di un terzino sinistro di ruolo, Mario Rui ed Olivera fermi ai box, dove Mazzarri non ha per caratteristiche lo Zuniga di turno, deve fare di necessità virtu’ visto che la società non ha intenzione di prendere uno svincolato per coprire la falla difensiva.

In ultimo la grana portieri, niente contro Meret sia chiaro, ma il friulano mostra poca personalità e concertazione verso un ambiente che lo contesta, l’errore a Madrid e grave, e che probabilmente non vede in lui la garanzia che, ad esempio, e stata vista in Gollini ogni volta chiamato in causa. Mazzarri ha difeso il numero uno azzurro confermandone la titolarità, ma è altrettanto chiaro che il ragazzo non stia vivendo un buon momento soprattutto sul piano della poca fiducia dell’ambiente

Mancano tre giorni alla gara contro l’Inter, e certamente una partita da non sbagliare per riaccendere la luce ormai spentasi nella gestione precedente in campionato, Mazzarri troverà la quadra giusta anche contro la corazzata di Inzaghi e continuare il filotto in campionato? C’è fiducia nel tecnico livornese, la carica del Maradona ci sarà’…attendiamo Domenica Serà speranzosi che dopo i nerazzurri di Bergamo si possa esultare contro i nerazzurri di Milano!

