Mazzarri pensa alla Finale con le sorprese Ngonge e Traorè

Mazzarri si riprende il Napoli, e lo fa con la sua arma migliore, scegliendo anche il momento adatto per poterlo fare. A farne le spese, la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che già prima di iniziare la gara avesse, non solo già vinto, ma dato lezioni di calcio al tecnico di San Vincenzo, almeno a detta di opinionisti ed addetti ai lavori!

Ma come si dice, le chiacchiere si fanno solo a Carnevale, ed il fatto stesso che il tecnico dei viola fosse imbufalito con i suoi per la finale mancata, ricordiamo il rigore fallito da Ikone’, con tanto possesso palla, ma Gollini inoperoso. Fotografia delle difficolta trovate dal bravo allievo viola nei confronti del maestro, azzurro, che con una sana e ben fatta fase difensiva, ed il contropiede tanto bistrattato dal calcio moderno, regala la meritata finale al Napoli, allora sarà certo concesso dire Ben tornato Walter!

Mazzarri potrà disporre anche di Ngonge e Traorè

Mazzarri, trascorsa la bella nottata di Riyad, serra di nuovo le fila e riporta con i piedi ben saldi a terra i propri ragazzi, vuole provarle tutte per mettere le mani sulla Supercoppa Italiana, diventata dopo le delusioni in campionato uno degli obiettivi prioritari per salvare la stagione azzurra

Per questo Aurelio De Laurentiis ha dato ordine dall’Arabia Saudita di precettare pure i due nuovi acquisti del mercato invernale: Cyril Ngonge e Hamed Traoré, che si sono subito messi in viaggio per Riad e saranno a disposizione di Walter Mazzarri per la finalissima di lunedì.

Dunque se il tecnico di San Vincenzo sembra orientato a confermare la stessa formazione vittoriosa contro i viola, prima però vanno fatti i conti con la fatica della squadra e verificare le condizioni dei due sostituiti per crampi, Cajuste e Mazzocchi, e dei convalescenti Meret, Demme ed Olivera. Oltre ad Osimhen ed Anguissa impegnati in Coppa D’ Africa

Ecco allora che avere un paio di alternative in più, potrebbe risultare utile alla causa azzurra anche se il viaggio dell’Italia e lungo e i due giocatori appena prelevati dal Verona e dal Bournemouth avranno poco tempo per conoscere i compagni e abituarsi al cambio di fusi orario

Per la cronaca, Il Napoli si appresta a disputare’ la sua quinta finale di Supercoppa Italiana, la seconda con Mazzarri in panchina dopo quella del 2012, e per la prima volta affronterà un’avversaria diversa dalla Juventus! L’Attesa continua…

La Finale e Inter-Napoli!

Il Napoli di Walter Mazzarri, nella finale di Supercoppa Italiana, si troverà di fronte l’Inter di Simone Inzaghi che ieri ha strapazzato, con identico risultato degli azzurri contro i viola, la Lazio di Sarri per 3 a 0

Saranno la squadra Campione d’Italia in carica, e la scorsa vincitrice della Coppa Italia a giocarsi il trofeo nella finale che si giocherà in Arabia Saudita a Riyad. Le due squadre avranno la possibilità di alzare a cielo il trofeo che nella scorsa stagione fu vinto proprio dai nerazzurri di Inzaghi.

La finale tra le due squadre si giocherà lunedì 22 gennaio, calcio d’inizio ore 20 italiane. La partita sarà trasmessa in chiaro su Canale 5. Lo stadio dell’incontro sarà ancora una volta l’Al-Atwal Park di Riyad.

