Mazzarri ha ridato un’anima al Napoli, stravolgendolo tatticamente

Per il Napoli la finale di Supercoppa rappresenta uno sprazzo di luce all’interno di una stagione al momento abbastanza deludente. Sono passati soltanto sei mesi, ma sembrano sei anni: non c’è più traccia della squadra dominante che ha scritto una pagina di Storia, scomparsa causa una serie inenarrabile di errori gestionali, che nessuno avrebbe mai immaginato. E invece s’è materializzato un post scudetto irrazionale, a tratti davvero scioccante. Che ha trasformato un meccanismo perfetto in una decadente controfigura di sé stesso, gettando nello sconforto l’ambiente partenopeo.

Presumibilmente, il ritratto dei problemi che hanno determinato l’implosione degli azzurri sta tutto nella scelta di Rudi Garcia, sostanzialmente incapace di supportare il calcio associativo, in cui poi si esaltava il talento individuale della squadra. Fallimentare il suo progetto tattico, che ha finito per distruggere un gioco esteticamente luminoso, ed al contempo, assai efficace. Vittima delle incertezze dell’allenatore francese, i Campioni d’Italia si sono riscoperti confusi nella proposta collettiva e timidi nelle giocate dei singoli: non a caso, il rendimento di alcuni tra i principali protagonisti della cavalcata tricolore è crollato a picco.

Così, mentre tutto attorno naufragava, De Laurentiis, sempre poco avvezzo a nutrire verso il passato qualsiasi forma di rimpianto, ha richiamato Mazzarri. Evidente il tentativo di affidare a una carta conosciuta la speranza di traghettare la “sua” creatura fuori dalla palude in cui era sprofondata. Mossa della disperazione quella del presidente, che ha trasformato il tecnico toscano in un comodo appiglio contro la catastrofe di un campionato da metà classifica.

Ritorno all’antico

Quasi obbligato da una sorta di riconoscenza, per essere stato tirato fuori dal baule delle cose dismesse e fuori moda, il buon Walter ha sposato in toto il 4-3-3, rinunciando al suo tradizionale sistema di gioco. Un modo per acuire la depressione di tifosi e giocatori, almeno fino alla semifinale contro la Fiorentina, quand’è tornato alla sua vecchia difesa a tre. Maturando la consapevolezza che il possesso intenso e qualitativo non fosse più sostenibile. Meglio dunque adeguarsi, e lasciare all’avversario l’ambizione di amministrare per larghi tratti il pallone.

Apparentemente una involuzione, che però ha portato il Napoli a contendere il trofeo all’Inter. Domani sera, quindi, scopriremo se compattarsi con un baricentro medio, rimanendo stretti e corti, sia la soluzione adatta a risolvere molti degli enigmi che hanno caratterizzato finora il cammino degli azzurri.

Sacrificarsi sotto la linea della palla e poi ripartire in transizione è una versione calcistica agli antipodi rispetto al recente passato, ma forse con questa virata tattica gli azzurri finalmente troveranno risposte positive.

