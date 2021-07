Mazzarri e la sua esperienza a Napoli: “Non sarei mai dovuto andare via…”

A margine della mostra fotografica “Diego Armando Maradona: Il riscatto sociale attraverso lo sport”, inaugurata questa mattina presso il Centro Commerciale Jumbo di Trentola Ducenta, si è tenuta una tavola rotonda. Tra gli invitati c’era anche Walter Mazzarri, che per impegni professionali ha preferito intervenire in collegamento video.

L’ex allenatore del Torino ha ricordato l’esperienza passata sulla panchina del Napoli. Un quadriennio ricco di soddisfazioni, culminato con la vittoria della Coppa Italia nel 2011-12.

“Dopo quattro anni, con i giocatori che avevo creato quasi tutti io – erano ragazzi, Marek Hamsik veniva dal Brescia, Edi Cavani dal Palermo, il Pocho Lavezzi era in difficoltà – e quando tiri fuori tutto dopo questo tempo o cambi piazza o devi cambiare i giocatori. Col senno del poi forse sarebbe stato meglio non andare mai via. Ma sono stato contento che anche tramite quei quattro anni il Napoli è potuto poi andare a comprare dal Real. Noi prima li prendevamo dal Bologna. Napoli mi è rimasta nel cuore, chissà se un giorno ci ritroveremo…”

Leggi la stoccata tirata da Alessandro Renica sulla mancanza di progettualità

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati