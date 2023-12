Mazzarri alla ricerca della condizione perduta

Il Napoli di mister Mazzarri si prepara alla delicata sfida dello Stadium contro la rivale storica Juventus. Il tecnico livornese serra le fila degli azzurri sperando nel colpaccio contro una difesa finora granitica, ed un “non gioco” che ha portato i bianconeri al secondo posto in classifica dietro l’Inter, vincente domenica scorsa al Maradona.

Considerate le assenze per infortunio dei due fluidificanti Mario Rui ed Olivera, Ostigard dovrebbe far posto a Juan Jesus che giocherebbe al fianco di Rrahmani mentre Natan e Di Lorenzo saranno gli esterni, infine Meret confermato tra i pali ma il tecnico certamente lo tiene sotto la lente d’ingrandimento dopo la gara non eccelsa contro l’Inter. Il centrocampo sarà quello dei titolarissimi con Lobotka, Anguissa e Zielinski. L’ attacco invece con Politano, il più in forma del Napoli, Kvara ed Osi. Questi ultimi si spera più in palla di quelli visti contro i nerazzurri la scorsa domenica.

Ma al di là di defezioni certamente importanti in casa azzurra, quello che preoccupa rispetto allo scorso anno, è la fase difensiva con automatismi mnemonici completamente smarriti, oltre che una forma fisica a dir poco approssimativa con un tempo limitato che non supera i 50 minuti di autonomia.

Mazzarri e quell’eredità francese scomoda

Mazzarri sta sicuramente mostrando cenni di miglioramenti sotto il piano squisitamente tattico, ma nello stesso tempo dovrebbe lavorare di più sugli automatismi in fase difensiva e cercare di riqualificare una forma fisica davvero deficitaria in tanti azzurri. Il dato dei 10 gol subiti in più rispetto all”Inter parla chiaro.

Salta chiaramente all’occhio che la difesa del Napoli sia diventata burro, ma se da un lato la mancata sostituzione di Kim si nota, con un Rrahmani spaesato, Natan acerbo, con il solo Ostigard forse meno colpevole, dall’altro è più visibile lo spazio lasciato dai centrocampisti. Ricordando che giocano sempre gli stessi (Anguissa e Lobotka) visti i non ricambi adeguati. Non comprendo la zona centrale ampliano praterie ormai sconfinate per tutti, non tralasciando il dettaglio Di Lorenzo che oggi sembra più un ala destra d’attacco che un difensore.

Mazzarri è alla ricerca della condizione perduta. È chiaro che per un tecnico che subentra in corsa non è certo facile, ci vorrebbe del tempo, il problema però è che non ce n’è chissà quanto, visti gli impegni ravvicinati ed una classifica che incombe nella zona Champions, ora invasa da tanti.

Riuscirà il tecnico livornese a riprendere il bandolo del disastro franco-societario e scioglierlo in modo definitivo? Siamo sicuri di si, anche perché sul piano tattico si sono viste già migliorie, allo Stadium ci si aspetta che gli azzurri mostrino denti e determinazione, proprio come il primo tempo eccellente visto contro l’Inter.

