Mazzarri a Dazn: “C’è feeling con la squadra, un tempo perfetti”

Walter Mazzarri tornava sulla panchina del Napoli dopo dieci anni. Per il tecnico toscano non poteva esserci esordio più impegnativo, visto che quella con l’Atalanta era una sfida fondamentale per la zona Champions. Appena un punto di differenza, infatti, separava le contendenti prima del triplice fischio finale: distanza incrementata con la vittoria di stasera, che posiziona momentaneamente i Campioni d’Italia al terzo posto. Aspettando in serata il risultato del Milan, atteso dal match contro la Fiorentina.

Queste le prime parole di Mazzarri, a chi gli faceva notare come ritorno migliore non poteva esserci.

“Non era facile una vittoria con questa squadra in questo stadio. Sarà difficile per tutti. Per come avevamo giocato il primo tempo, non pensavo di dover soffrire. Nel secondo siamo calati troppo e l’Atalanta ci ha messo in difficoltà. Speravo di fare un secondo tempo migliore. Ho cercato di toccare il tasto di una squadra che stravince il campionato facendo forse il calcio più bello d’Europa. Le altre squadra sanno che affrontano i campioni d’Italia, si sapeva che sarebbe stato un anno più complicato e ho cercato di lavorare su questi aspetti, poi qualcosa di tattico si è fatto e hanno cercato subito di darmi retta“.

Su Osimhen è subito decisivo, il nuovo allenatore del Napoli la pensa così.

“Menomale sta rientrando, ha un minutaggio ridotto e di lui abbiamo bisogno tantissimo…”.

Si passa poi più nello specifico, su cosa abbia lavorato in questi giorni a contatto con la nuova realtà.

“Abbiamo lavorato anche sulla linea, che ultimamente saliva poco. Siamo stati corti e compatti, recuperando subito palla. Primo tempo molto bene, non era prevedibile già oggi e contro una squadra come l’Atalanta. Dovremo lavorare sul secondo tempo. La cosa più facile è il modulo, che mi è sempre piaciuto. Se non l’ho fatto, reputavo più giusto farne un altro per fare risultati. I ragazzi sono un gruppo eccezionale, hanno subito cercando di apprendere le poche cose che ho detto in questi giorni...”.

Finale dedicato ai singoli, Kvara e Olivera.

“Stando sempre largo lo potevano raddoppiare, quindi lui e Politano si sono incrociati delle volte. Con più allenamento, vedrete qualcosa di nuovo. E’ nato un feeling con questi ragazzi, vedremo in futuro. Mi dicono che non sarà un infortunio breve, ma vedremo…”.

Entusiamo o pacatezza in ottica Real, Mazzarri smorza i toni, come sempre pragmatico.

“Oggi abbiamo visto la prima e la difficoltà che ci ha creato. Tra tre giorni affrontiamo al Real, andiamo partita per partita e facciamo il massimo“.

